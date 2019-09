Regione Lazio: lunedì alla Pisana consiglio straordinario su situazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Regione Lazio, i possibili risvolti del quadro politico, alla luce del nuovo governo nazionale Pd-M5s, saranno oggetto di discussione di una seduta straordinaria del consiglio regionale del Lazio. Su richiesta del centrodestra, e in particolare del capogruppo Stefano Parisi, infatti, il presidente del Consiglio, Mauro Buschini, ha convocato una seduta straordinaria dell'Assemblea della Pisana per lunedì mattina alle ore 10.30, per discutere della "situazione politica - ha spiegato in aula Buschini- che si è generata negli ultimi giorni".(Rer)