Eutanasia: Quagliariello (Idea-Cambiamo), Corte dia tempo a Parlamento

- "Dopo le parole del premier Conte in aula, sarebbe un'offesa al principio di leale collaborazione se la Corte Costituzionale non desse un tempo congruo al Parlamento per intervenire sul tema sollevato dall'ordinanza sul caso dj Fabo / Cappato". Lo ha dichiarati in una nota il senatore Gaetano Quagliariello, leader di “Idea” e membro del comitato promotore di “Cambiamo”. "Ciò – ha proseguito - anche in considerazione del fatto che una delle due camere, il Senato, non ha avuto alcuna possibilità di esaminare la materia essendo nel frattempo intercorsa la crisi di governo”. “È auspicabile – ha concluso Quagliariello - che le massime cariche dello Stato assumano le necessarie interlocuzioni o iniziative per garantire tale esito". (Ren)