Sgomberi Roma: incontro in Campidoglio, garantiti servizi per assicurare continuità scolastica a bambini Cardinal Capranica (2)

- All''incontro, si legge in una nota del Campidoglio, hanno partecipato "l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Laura Baldassarre, l'assessore alle Politiche sociali e abitative del Municipio XIV Andrea Maggi, lo staff dell'assessora al Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale Rosalba Castiglione e una delegazione di cittadini provenienti dallo stabile sgomberato di via di Cardinal Capranica". "La delegazione - spiega ancora la nota - è stata rassicurata sul fatto che, rispettando gli impegni presi con le famiglie, sono già garantiti i servizi a favore della continuità scolastica, dalla scuola materna alle medie, per tutti i bambini che abitavano presso lo stabile sgomberato e che sono presenti nei centri di accoglienza. Appositi incontri saranno poi dedicati ad agevolare le famiglie nella richiesta del contributo all'affitto chiarendo le modalità per accedere alla misura in base alla nuova delibera n. 169/2019 approvata ad agosto dalla Giunta Capitolina. Il dialogo con le famiglie continuerà costantemente e sarà monitorato il percorso verso l'autonomia dei nuclei coinvolti". (Com)