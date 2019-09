Città metropolitana Roma: domani al via lavori messa in sicurezza strada provinciale "Polense"

- Il consigliere delegato alla viabilità, Carlo Caldironi e il vice sindaco della Città metropolitana Teresa Zotta, hanno convocato una riunione urgente per affrontare l’emergenza viaria causata dai dissesti sulla strada provinciale Polense. "Domani - dichiarano in una nota - inizieranno i primi lavori di pulitura della vegetazione presente nella scarpata sovrastante la strada da parte della Ditta incaricata di iniziare i lavori di ripristino della viabilità sulla provinciale Polense, che sta causando molti disagi ai cittadini residenti e di quelli che attraversano questa zona. Questa mattina i tecnici e i responsabili dei vari dipartimenti e servizi (viabilità, pianificazione territoriale, servizio geologico) della Città metropolitana di Roma e rappresentanti del VI Municipio hanno effettuato un sopralluogo per valutare gli interventi urgenti e straordinari da avviare. Dopo gli interventi preliminari di ripulitura del costone, seguiranno lavori di consolidamento e protezione con opere di contenimento per consentire la fruibilità di una rete viaria principale di collegamento alla Capitale. Orientativamente il tempo necessario per il ripristino è stato stimato in quindici giorni". (Com)