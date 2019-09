Roma: Colabello (Pd), progetto Raggi per mercato Primavalle non tiene conto di richieste cittadini

- "A sorpresa la sindaca si è presentata al mercato di Primavalle 1 già oggetto di lavori di ristrutturazione non conclusi da più di un anno. L'incontro non pubblicato sul sito e senza menzionare la sindaca serviva per presentare un progetto mai reso noto nelle commissioni e per ben un milione di euro. Altri soldi dopo i lavori da oltre 300.000 euro ancora non conclusi". Così in una nota Julian Colabello, consigliere Pd e presidente della commissione Trasparenza del Municipio Roma XIV Monte Mario. Colabello poi prosegue: "Doppio progetto, interventi disarticolati e soprattutto difformi da quanto discusso due anni fa con la cittadinanza. Negli ultimi mesi sono state lanciate petizioni, i comitati e le associazioni si sono incontrate per presentare un loro progetto. Tutto ignorato, l'imperativo sembra 'spendere' e pazienza se i cittadini non sono d'accordo e il mercato perderà la sua forma storica". "L'incontro oltretutto - continua ancora - è stato interrotto dalle famiglie sgombrate a Cardinal Capranica sempre a Primavalle dove la sindaca non ha mai avuto la faccia di presentarsi. Nel frattempo anche gli ultimi operatori stanno chiudendo e il mercato è sostanzialmente abbandonato. Una vergogna senza fine".(Com)