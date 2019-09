Governo: Richetti (Pd), mi astengo, premier ha firmato provvedimenti vergognosi

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Richetti, in dissenso dal suo gruppo parlamentare, ha annunciato nell'Aula del Senato che si asterrà sulla fiducia al Conte bis nel giorno che è "tra i più difficili" del suo impegno parlamentare. "Non posso votare la fiducia ad un governo nato su basi di convenienza e ambiguità" ha spiegato per poi aggiungere che non lo ha fatto nel Conte 1 e non può farlo oggi dopo che il premier ha firmato provvedimenti che considera "vergognosi". Per Richetti, Conte ha firmato "decreti Sicurezza, condoni, legittima difesa e chiusura dei porti" e se, prosegue il senatore dem, Matteo Salvini non avesse "staccato la spina sarebbe ancora il premier da lui sostenuto". "Un presidente del Consiglio degno di questo nome le critiche le avrebbe espresse prima, non dopo, levandosi i sassolini dalle scarpe", ha puntualizzato. "Una fase nuova richiedeva un premier nuovo, autorevolezza alla Farnesina, un'idea di giustizia diversa e non il teorico della democrazia diretta nel cuore di palazzo Chigi", ha aggiunto Richetti prima di concludere di non volere il suo "nome associato a quello della Lega" e ancora: "Non mi fido della parola dell'avvocato del popolo che quando cambia popolo rimane il capo".(Rin)