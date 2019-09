Usa: si dimette consigliere sicurezza Bolton

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa John Bolton si è dimesso oggi, su richiesta del presidente Donald Trump. Lo ha annunciato lo stesso Trump tramite il proprio profilo Twitter. “Ho informato John Bolton che i suoi servizi non sono più richiesti alla Casa Bianca. Sono stato in profondo disaccordo su molti dei suoi consigli, come anche altri nell’Amministrazione, e di conseguenza gli ho chiesto di presentare le dimissioni, che mi ha dato questa mattina”. Trump ha poi ringraziato Bolton “per i suoi servizi”. Il nuovo consigliere per la sicurezza verrà nominato la prossima settimana, ha aggiunto il capo dello Stato.(Was)