Kosovo: leader Pdk Veseli, elezioni 6 ottobre spartiacque per paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni anticipate del 6 ottobre saranno uno spartiacque per la storia del Kosovo: lo ha detto il leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk) e candidato dello schieramento per il ruolo di primo ministro. Parlando nel corso di una manifestazione a Pristina ieri sera, Veseli ha detto che nessuno conosce meglio del Pdk l'orientamento politico che il Kosovo dovrebbe prendere nel prossimo futuro: a suo modo di vedere, è necessario in particolare puntare su una lotta "senza compromessi" alla corruzione, su un'economia forte e sulle alleanze con "gli amici del Kosovo". "Tutti dobbiamo sapere che il 6 ottobre non è un giorno elettorale ordinario. E' un referendum per il futuro del Kosovo. Il 6 ottobre non permetteremo ad altri di sbagliare e di isolare il Kosovo", ha dichiarato il leader del Pdk. (segue) (Kop)