Giappone-Kosovo: Pristina parteciperà a Expo 2025 di Osaka

- Il Kosovo parteciperà all'Expo 2025 di Osaka: questa l'assicurazione ottenuta dal presidente Hashim Thaci durante la sua visita iniziata oggi in Giappone. Dopo aver incontrato i rappresentanti della Camera di commercio giapponese e alcuni deputati del parlamento della regione di Osaka, Tahci ha invitato gli imprenditori nipponici ad investire in Kosovo. "Siamo al 40mo posto nella classifica Doing business della Banca mondiale", ha sottolineato il presidente kosovaro. Il Kosovo, ha annunciato Thaci, aprirà presto un consolato onorario ad Osaka che servirà "come ponte di collegamento tra i nostri due stati, popoli e imprese". (Kop)