Islanda-India: incontro presidenti, firmati protocolli su pesca, cultura e visti (3)

- Kovind ha poi tenuto un discorso all’Università dell’Islanda, nella capitale, dove, col sostegno dell’India, è stata istituita una cattedra di hindi, le cui lezioni inizieranno a breve. Il relatore indiano, nel suo intervento dal titolo “India-Islanda per un pianeta più verde”, ha riconosciuto al paese nordico un ruolo esemplare nelle politiche per l’ambiente: “Siete passati dall’importare combustibili fossili per la generazione di elettricità a produrre il cento per cento dell’energia da fonti rinnovabili. E tutto ciò è accaduto nel giro di pochi decenni”, ha sintetizzato, per poi aggiungere che “rendere la Terra più verde è una sfida globale che richiede una risposta globale” e che “non può più esserci un percorso verso lo sviluppo che non prenda in considerazione il fattore ambientale”. Quindi, ha evidenziato anche gli sforzi e gli obiettivi ambiziosi dell’India, che punta, ad esempio, a ridurre le emissioni di gas serra del 33-35 per cento rispetto al 2005 entro il 2030, a raggiungere una capacità installata di 175 gigawatt da fonti rinnovabili entro il 2022 e a vietare la plastica monouso entro lo stesso anno. (segue) (Inn)