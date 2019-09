Islanda-India: incontro presidenti, firmati protocolli su pesca, cultura e visti (4)

- Il presidente dell’India ha iniziato la visita in Islanda ieri partecipando a un evento organizzato dall’ambasciata indiana. Domani concluderà i suoi impegni e partirà alla volta della Svizzera, dove resterà fino al 15 settembre. A Berna avrà un colloquio col presidente elvetico Ueli Maurer, parteciperà a un forum d’impresa bilaterale, incontrerà una rappresentanza di connazionali e terrà una conferenza all’Università sul tema “India-Svizzera: una partnership per una nuova era - connettere l’Himalaya e le Alpi”; a Pigniu, che il Mahatma Gandhi visitò nel 1931, sarà scoperto un busto in memoria del Padre della nazione indiana nel 150mo anniversario di nascita. Il viaggio si concluderà con la tappa in Slovenia, dal 15 al 17 settembre, il cui programma comprende colloqui col presidente sloveno Borut Pahor, il primo ministro Marjan Sarec e il presidente dell’Assemblea nazionale (la camera bassa) Deian Zidan; un forum d’impresa e la consueta interazione con la comunità indiana. (Inn)