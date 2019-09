Ciampino: 70enne si getta sotto un treno in transito in stazione, ipotesi suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di settant’anni alle 11:40 si stamattina si è lanciato sotto un treno mentre era in passaggio nella stazione di Ciampino. Gli agenti della Polizia ferroviaria intervenuti sul posto, dalle prime testimonianze raccolte, ipotizzano un suicidio, ma le indagini sono in corso. L’uomo, del ’49 e romano, ha atteso il transito dei convogli della linea Roma-Velletri per compiere il suo gesto disperato. Il transito dei treni è stato interrotto per diverse ore ed è ripresa circa due ore fa. I treni hanno subito ritardi fino a 20 minuti. (Rer)