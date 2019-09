Russia: presidente Putin incontra Ad Sberbank Gref

- Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato l'amministratore delegato della banca a partecipazione statale Sberbank, Herman Gref. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del Cremlino. Il presidente dell'istituto di credito ha riferito sui risultati del lavoro di Sberbank in quest'anno, nonché sui progetti realizzati dalla banca nel campo dell'istruzione e dell'innovazione tecnologica. Gref ha presentato i risultati finanziari e il gettito della banca al bilancio. "Se nel 2009 abbiamo pagato al bilancio 59 miliardi di rubli (816 milioni di euro) in totale, nel 2019 pagheremo 502 miliardi (6,9 miliardi di euro) al bilancio federale di tasse e dividendi totali. Dopo le più grandi società estrattive, siamo diventati i primi contribuenti ai bilanci di tutti i livelli e, naturalmente, principalmente ai bilanci regionali. Nella stragrande maggioranza delle regioni paghiamo la maggior parte delle tasse, siamo il primo contribuente, probabilmente nel 60 per cento delle regioni", ha dichiarato Gref. (segue) (Rum)