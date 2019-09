Russia: presidente Putin incontra Ad Sberbank Gref (2)

- "Penso che nel prossimo futuro raggiungeremo il livello di adeguatezza patrimoniale dell'11,5 percento e prevediamo di iniziare a pagare il 50 percento dei dividendi l'anno prossimo. Questi numeri aumenteranno in modo significativo. Ci impegniamo a garantire che, come una tra le più grandi aziende, dobbiamo garantire la stabilità delle entrate di bilancio. Il nostro denaro è costituito in gran parte da istituzioni sociali e pensioni", ha aggiunto Gref. (Rum)