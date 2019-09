Governo: Conte, necessario investire su scuola, università e ricerca

- "Sono contento perché è stato riconosciuto che questo programma di governo rimarca molto la necessità di investire su scuola, università e ricerca. Un modello educativo che affronti l'affascinante problema della conoscenza, non su cosa, ma su come imparare. Obiettivo primario sarà la ricerca, far dialogare i centri universitari e gli enti di ricerca, c'è molto da fare": lo ha detto, in sede di replica, nell'Aula di palazzo Madama, il premier Giuseppe Conte in occasione della fiducia al nuovo esecutivo. (Rin)