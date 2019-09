Scuola Roma: mense da pagare solo online, ma su sito Comune invito ad aspettare invio bollettino (2)

- "Purtroppo l'assemblea stila gli indirizzi, ma dovrebbero essere gli uffici e gli assessorati a tradurre le delibere in fatti", si sfoga Terranova che durante la commissione si lancia anche in un paragone commerciale: "Sky - spiega - ha acquistato da Dazn la possibilità di trasmette sui suoi canali la partita della serie A di cui quest'ultima detiene i diritti, da mesi informa i suoi clienti di questa cosa per evitare che si abbonino a un servizio già compreso nel pacchetto di Sky. Possibile che noi come amministrazione non possiamo avere la stessa capacità di comunicazione con gli utenti dei servizi comunali? ". "Su atti come questo, che incidono praticamente sulla vita delle persone - si lamenta anche la consigliera M5s Valentina Vivarelli - troppo spesso viene trascurato l'aspetto della comunicazione interna ed esterna". Critiche condivise, quelle degli esponenti di maggioranza, condivise anche dai consiglieri di opposizioni che però si domandano a chi imputare l'errore. "Sembra un romanzo di Agatha Christie è successa una cosa grave, ma chi è il colpevole?", si chiede il vicepresidente dell'Assemblea capitolina, il consigliere di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni. Dallo staff dell'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti durante la commissione hanno comunque spiegato che su PagoPa tutto è pronto per il pagamento del bollettino per via telematica. Dal 20 ottobre sul portale si potranno pagare anche gli arretrati di tutti i servizi scolastici. (Rer)