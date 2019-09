Governo: Conte su Salvini, crisi avviata da chi con arroganza chiedeva pieni poteri

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,nella sua replica nell'Aula del Senato ha affermato che "molti degli interventi delle opposizioni indulgono su passato. C'è chi poi - ha sottolineato - è rimasto fermo all'8 agosto quando con arroganza ha ritenuto di dar avvio ad una crisi di governo, e questo è legittimo, ma - ha evidenziato Conte - ha deciso unilateralmente di portare ad elezioni o ad una campagna elettorale da ministro dell'Interno. E sempre unilateralmente e arbitrariamente di concentrare nelle proprie mani tutti i poteri, pieni poteri". Conte ha quindi proseguito: "Se questo era il progetto e l'obiettivo è comprensibile che chiunque l'abbia ostacolato, pur nel rispetto della Costituzione e per evitare al Paese una gravissima incertezza politica ed economica, sia diventato un nemico. Gli interpreti del cambiamento, gli amici di ieri non diventano avversari, ma nemici. Non abbiate paura delle parole". Il premier riferendosi al leader della Lega è stato ancora più esplicito: "Assegnare ad altri le proprie colpe è il più limpido e lineare percorso per rimanere deresponsabilizzati a vita e non confrontarsi con le conseguenze delle sue decisioni, per conservare la propria leadership e scacciare via gli errori politici. Dare ad altri la colpa dei propri errori - ha concluso - è il modo migliore in politica per conservare la leadership di un partito".(Rin)