Governo: Conte, rafforzare e migliorare intera filiera agroalimentare

- Occorre "rafforzare e migliorare l'intera filiera agroalimentare. La Politica agricola comune (Pac) in Europa è un negoziato strategico per l'Italia, dobbiamo tornare a lavorarci con forza, dobbiamo contrastare l'italian sounding, sostenere e incentivare le nostre migliori pratiche, l'impresa agricola, con particolare riguardo ai giovani. Dobbiamo contrastare anche fenomeni di abuso": lo ha affermato, in sede di replica, nell'Aula del Senato, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione della fiducia al nuovo governo. (Rin)