Cile: ministro Finanze presenta progetto per fare del paese "centro finanziario regionale" (3)

- Il titolare del dicastero delle Finanze ha quindi anticipato anche quali sono gli obiettivi di crescita del governo per il 2020 alla luce del piano "di accelerazione economica" recentemente presentato dal governo. In questo senso Larrain ha annunciato che le stime di crescita dell'esecutivo sono comprese in una fascia tra il 3 ed il 3,5 per cento del Pil, e che la prossima legge di bilancio sarà strutturata attorno a questo parametro. La stima del governo è in linea con quella della Banca centrale, che in un documento recente prevede un range di crescita tra il 2,75 ed il 3,75 per cento del Pil e anche con l'ultima indagine sulle prospettive del mercato, che fissa la prospettiva di crescita al 3,2 per cento del Pil. (segue) (Abu)