Governo: Conte, per Lega ero alfiere interessi Paese oggi scopro di non esserlo mai stato, dignità mi viene dal servire Italia

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua replica nell'Aula del Senato si è difeso dagli attacchi della Lega: "La dignità per il ruolo e le funzioni del presidente del Consiglio non possono essere riconosciuti o meno a seconda che lavori al vostro fianco o meno". Conte ha quindi ricordato: "Ero l'alfiere degli interessi nazionali fino a ieri e oggi scopro che non lo sono mai stato. La dignità - ha concluso - mi viene dal servire con il massimo sforzo e impegno l'interesse del mio paese e degli italiani e non altro". (Rin)