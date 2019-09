Governo: Conte, chiediamo a imprese di aiutarci a disegnare società che vogliamo

- Questo "è il momento per potenziare tutti strumenti per consentire alle nostre imprese di crescere, sul piano della competitività, anche all'estero. Piccolo è bello, ma se consentiamo al piccolo di rafforzarsi è ancora più bello. Chiederemo alle imprese e al mondo produttivo che ci aiutino a disegnare la società che vogliamo. Non vogliamo imporre un clima di dirigismo economico": lo ha osservato, in sede di replica, nell'aula di palazzo Madama, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in occasione della fiducia al nuovo governo. (Rin)