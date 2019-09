Ucraina: parlamento approva in prima lettura legge modifiche ad Alta corte anticorruzione (3)

- Nel luglio 2018, l'allora presidente del parlamento ucraino (la Verkhovna Rada) Andriy Parubiy ha firmato la legge sull'organizzazione e le attività dell'Alta corte anticorruzione nazionale e sulla garanzia per l'operato dei suoi giudici. Con la firma della legge, Parubiy sostiene di aver finalmente “posto fine alle discussioni relative al lancio dell'Alta corte anticorruzione”. Tale disegno di legge era stato preceduto da quello “Sulla creazione dell’Alta corte anticorruzione”, necessaria per il completamento dell’iter normativo relativo allo sviluppo della nuova istituzione del paese. “In termini pratici, oltre alle clausole finali, la legge consiste di due soli articoli. Il primo è per la creazione dell’Alta corte anticorruzione; il secondo determina il luogo, la giurisdizione territoriale e lo status determinati dalla Corte”, ha affermato l'allora presidente ucraino Petro Poroshenko. (segue) (Res)