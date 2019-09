Ucraina: parlamento approva in prima lettura legge modifiche ad Alta corte anticorruzione (6)

- Come ricorda un articolo pubblicato da “Bloomberg”, la corruzione costituisce un ostacolo molto serio verso l’integrazione europea dell’Ucraina, ancor più del conflitto nel Donbass e dell’annessione della Crimea da parte russa. Il paese registra risultati molto preoccupanti nelle classifiche globali legate al fenomeno della corruzione, come quelle di Transparency International, e ciò va a inficiare anche la disponibilità ad investire sul territorio ucraino da parte delle compagnie internazionali. Nel 2015 le autorità di Kiev procedettero con la creazione dell’Ufficio nazionale anti-corruzione (Nabu), un’agenzia investigativa che aveva il compito specifico di monitorare e perseguire i fenomeni di questo tipo, affiancata da un procuratore designato che si sarebbe occupato dei casi individuati. La realtà dei fatti è che in tre anni di lavoro, i risultati sono stati molto deludenti, anche e soprattutto a causa dell’opposizione mossa dalle corti ordinarie. (segue) (Res)