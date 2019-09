Ucraina: parlamento approva in prima lettura legge modifiche ad Alta corte anticorruzione (7)

- A restare invariata è stata in particolare la situazione relativa ai casi più importanti, dove non sono state segnalate condanne degne di nota, come emerge anche da un rapporto pubblicato dallo stesso Nabu. “L’assenza di condanne da parte dei tribunali ha permesso ai funzionari corrotti di sfuggire alle proprie responsabilità, nonostante nel paese ci si aspettassero sanzioni nei loro confronti. Tale dinamica rende inoltre impossibile di restituire al bilancio governativo i fondi bloccati nel corso delle indagini”, si legge nella relazione dell’Ufficio nazionale anticorruzione. Per queste ragioni, la creazione di un tribunale che si occupi esclusivamente dei casi relativi ai fenomeni di corruzione viene salutata in Ucraina come la possibile svolta per colpire gli ambienti di potere finora troppo tutelati dalla commistione di interessi fra classe politica e magistratura. Il sistema che si verrebbe a creare a Kiev sarebbe sostanzialmente unico nel panorama europeo. Inoltre, il presidente si vedrebbe costretto ad accettare un potere di veto sulle nomine dei giudici della Corte anti-corruzione da parte dei partner internazionali, una situazione difficilmente accettabile in quanto una palese limitazione della sovranità ucraina; nonostante ciò, proprio il capo dello Stato nello scorso dicembre ha presentato al parlamento di Kiev (la Verkhovna Rada) il testo di legge poi approvato, dopo aver subito diversi emendamenti. (Res)