Turchia-Usa: Erdogan, vogliamo che più società statunitensi investano nel nostro paese

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato le aziende statunitensi a investire maggiormente in Turchia. Parlando oggi durante un ricevimento in occasione della visita del segretario al Commercio Usa Wilbur Ross ad Ankara, il presidente ha dichiarato di aver discusso di recente con l’omologo Donald Trump sull’avvio di negoziati per un accordo di libero scambio, aggiungendo che ministri di entrambi i paesi inizieranno “a lavorarci presto”. "Vogliamo che più società statunitensi investano nel nostro paese. Siamo pronti a fornire tutto il supporto necessario agli investitori statunitensi", ha sottolineato il presidente turco.(Res)