Israele: 48 mila nuovi votanti a elezioni 17 settembre

- Sono 48 mila gli elettori israeliani in più chiamati alle urne il 17 settembre, rispetto alle precedenti consultazioni del 9 aprile scorso. Lo rivelano i dati dell’Ufficio centrale di statistica sulle cifre ufficiali del numero di elettori. Complessivamente, saranno 5,8 milioni gli elettori chiamati al voto della prossima settimana. Il 14 per cento dei votanti ha un’età compresa tra i 18 e i 24 anni; il 30 per cento tra i 25 e i 39 anni; il 31 per cento tra i 40 e i 59 anni, mentre il 25 per cento ha più di 60 anni. Il 79 per cento dei votanti è ebreo, il 16 per cento arabo, mentre il 5 per cento appartiene ad altre minoranze, tra cui cristiani non-arabi e migranti non-ebrei dell’ex Unione sovietica.(Res)