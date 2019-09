Serbia: ministro Integrazione Ue, proposta Trocsanyi all'Allargamento è buona notizia

- La proposta dell'ex ministro della Giustizia ungherese Laszlo Trocsanyi come prossimo commissario Ue all'Allargamento è "una buona notizia" per la Serbia: lo ha detto oggi il ministro dell'Integrazione europea serbo, Jadranka Joksimovic, secondo quanto riferisce l'emittente "Rts". Il candidato ungherese, ha detto Joksimovic, potrà portare "un tono positivo" dopo anni di scetticismo sulla politica di allargamento. "La commissione così proposta dà un nuovo impulso alla politica di allargamento", ha detto il ministro aggiungendo che Serbia e Ungheria vedono anche dei rapporti bilaterali positivi. Un'altra buona notizia, ha infine detto Joksimovic, è che il commissario uscente all'Allargamento Johannes Hahn è stato proposto per uno degli incarichi forse più importanti, quello del Bilancio. (segue) (Seb)