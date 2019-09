Serbia: ministro Integrazione Ue, proposta Trocsanyi all'Allargamento è buona notizia (2)

- L'ex ministro della Giustizia ungherese Laszlo Trocsanyi è stato proposto da Ursula von der Leyen come nuovo commissario Ue all'Allargamento e alle Politiche di vicinato, al posto dell'uscente Johannes Hahn. La stampa balcanica sottolinea che la scelta del candidato di Budapest per ricoprire questo posto è avvenuta dopo che nei giorni scorsi alcune indiscrezioni avevano dato come probabile la nomina di un commissario all'Allargamento proveniente dalla Slovenia o dalla Croazia, con i nuovi commissari proposti, rispettivamente Janez Lenarcic e Dubravka Suica, scelti invece per la Gestione delle crisi e delle Politiche democratiche e demografiche. Trocsanyi è stato ministro della Giustizia dal 2014 al 2018 nel governo ungherese guidato da Viktor Orban, prima di essere eletto nel parlamento europeo nel maggio 2019. (Seb)