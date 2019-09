Roma: sit in in Aula di Fratelli d'Italia, "inciucio Pd-M5s anche in Campidoglio"

- La rabbia del centrodestra contro la nuova alleanza di governo tra Pd e M5s arriva anche in Assemblea capitolina. Questo pomeriggio il gruppo di Fratelli d'Italia, il più numeroso tra quelli di centrodestra in aula Giulio Cesare, ha dato vita ad un sit in per celebrare con tanto di sfottò l'alleanza giallorosso. "Pd-M5s, inciucio anche in Campidoglio", si legge su un cartello, mentre su un altro tra i loghi dei due partiti di governo sono stati disegnati dei cuoricini rossi. Infine, su un terzo foglio le foto della manifestazione di Lega e Fratelli d'Italia di ieri in piazza Montecitorio con la scritta "Le foto che non vedrai mai". ''Dopo la pausa estiva - spiega il capogruppo capitolino di Fd' I Andrea De Priamo - si ritorna in aula con tutto un altro scenario: ci siamo lasciati con il Pd che faceva finta di fare opposizione ai Cinque Stelle e ci ritroviamo con i Cinque Stelle e il Pd che governano insieme l'Italia, senza che la sovranità popolare gli abbia dato un mandato". "Adesso - prosegue De Priamo - anche in aula Giulio Cesare come in Regione Lazio fanno prove tecniche di inciucio". "Fratelli d'Italia continuerà, come ha fatto in questi due anni, a fare opposizione forse soli in quest'aula ma in compagnia, fuori di qui, di sempre più romani'', conclude il consigliere del centrodestra.(Rer)