Difesa: le tecnologie di Leonardo a Dsei, il principale salone di difesa e sicurezza al mondo al via oggi a Londra

- Leonardo partecipa con un ruolo da protagonista al salone Dsei, che si tiene dal 10 al 13 settembre a Londra presso l’ExCel Centre (stand n. S5-110), dove presenta le sue tecnologie ed innovazioni per il Regno Unito e gli ospiti internazionali. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui lo stand di Leonardo espone una selezione di prodotti dedicati ad applicazioni terrestri, navali, aeronautiche e cyber. A raccogliere molti di questi elementi è l’AW149, l’elicottero tattico di ultima generazione dell'azienda e la capacità di fornire una gamma completa di funzioni end-to-end, dai sensori al supporto. Sarà inoltre in mostra statica accanto all’elicottero una suite di sensori dimostrativi che include il radar Osprey, Sage Esm (misure elettroniche di supporto) e il sistema di allerta missilistico Mair. Nella “Air Zone” del salone, insieme ai partner industriali del team Team Tempest, Leonardo continua a sostenere e a mostrare il proprio impegno nei confronti del governo del Regno Unito e del suo programma per lo sviluppo di un sistema di combattimento aereo di nuova generazione in grado di essere operativo dal 2040. Leonardo sta sviluppando la tecnologia dei sensori e dei sistemi di comunicazione per il Tempest, nell'ambito della Future Combat Air System Technology Initiative (FCAS TI). Sempre nel settore dell’aeronautica al salone sarà esposto anche l'elicottero multi-ruolo AW101 nella “Rotary Wing Static Display”. (segue) (Com)