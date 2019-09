Difesa: le tecnologie di Leonardo a Dsei, il principale salone di difesa e sicurezza al mondo al via oggi a Londra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo mette in mostra una vasta gamma di prodotti che spazia da soluzioni cyber all’elettronica e a velivoli manned/unmanned, con particolare evidenza ai programmi tecnologici innovativi dell’azienda, esportati anche con successo in tutto il mondo. Nel settore dell'elettronica, Leonardo presenta i suoi ultimi prodotti nei settori terrestre, navale e aereo, che hanno come obiettivo quello di migliorare ulteriormente le prestazioni della missione garantendo al contempo la massima performance dell'equipaggio e della piattaforma. Tra le innovazioni esposte per la prima volta al salone viene mostrata una serie di nuovi prodotti terrestri e navali, tra cui una nuova versione del sistema Guardian counter-IED e una nuova termocamera dalla manutenzione limitata. Lo spazio dedicato alle attività terrestri ha invece esposte le tecnologie Vehicle Mission System di Leonardo. Sono inoltre presenti diversi prodotti navali tra cui il sistema di comunicazione integrato Sentinel, ora disponibile anche per sottomarini, e il radar Kronos Grand Naval Aesa. A bordo della fregata Type 23 HMS Kent attraccata al molo, Leonardo ha il suo elicottero navale AW159 (Wildcat) e il suo elicottero a pilotaggio remoto AWHERO RWUAS. (segue) (Com)