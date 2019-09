Difesa: le tecnologie di Leonardo a Dsei, il principale salone di difesa e sicurezza al mondo al via oggi a Londra (3)

- Non distante dallo stand di Leonardo, nell'area della Royal Navy, è possibile approfondire un’altra importante collaborazione, UK Dragonfire, un consorzio guidato da MBDA con Leonardo, Qinetiq e una serie di altre aziende. Queste si sono unite per sviluppare il dimostratore navale Laser Directed Energy Weapon (LDEW), un sistema d’arma a energia diretta per il ministero della Difesa del Regno Unito. Leonardo presenta inoltre una gamma di servizi di supporto che consentiranno il successo delle operazioni a scopo militare e civile. Tra i vari servizi offerti dall’azienda a livello globale, sisegnalano l’International Flight Training School in collaborazione con l'Aeronautica Militare Italiana e l'addestramento dedicato anche al settore elicotteristico, comprendente anche manutenzione e electronic warfare. Nella seconda giornata di Dsei (11 settembre) alle 14:45 presso il Dsei Media Center avrà luogo la conferenza stampa Leonardo. Inoltre, nel corso della settimana, l’azienda rilascerà diversi annunci. Durante Dsei 2019, anche gli esperti Leonardo offriranno il loro contributo partecipando ad alcune sessioni del Dsei Seminar Programme (Com)