Speciale difesa: Corea del Nord, viceministro Esteri, pronti a riprendere negoziati con Usa in tardo settembre

- La Corea del Nord è pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Choe Son Hui, il viceministro degli Esteri nordcoreano, Choe Son-hui, in una nota ripresa dall’agenzia di stampa coreana “Kcna”. "Siamo pronti ad avere una discussione onnicomprensiva con la parte americana nella seconda metà di settembre, in un luogo concordato e in una data specifica, sulle questioni di cui abbiamo discusso fino ad ora", ha affermato Choe Son Hui. (Res)