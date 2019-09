Speciale difesa: Messico, legge Bilancio 2020, spese per la sicurezza aumentate dell'1,5 per cento

- La legge di Bilancio del 2020 che il governo messicano ha trasmesso domenica al parlamento prevede un incremento dell'1,5 per cento delle spese sulla sicurezza. Lo scrive il quotidiano "Milenio", segnalando lo scarto tra l'equivalente dei quasi 9 miliardi e mezzo di euro per il 2020 e il miliardo e trecento milioni di euro stanziati nel 2019. Gli aumenti più sensibili, riferisce la testata, andranno a favore della Guardia nazionale (Gn), il nuovo corpo di sicurezza attorno al quale è stata costruita la strategia per combattere la violenza nel paese. Aumenti relativi vengono proposti al bilancio del ministero della Difesa e della marina Militare, così come alla Procura generale, organo autonomo di fresco conio. L'insieme dei fondi dovrà servire a sviluppare la strategia di sicurezza disegnata dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador. (Mec)