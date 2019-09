Mafia nigeriana: Montaruli, pericolo denunciato più volte da Fd'I

- Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d'Italia, scrive in una nota: "gli arresti avvenuti nel nord Italia di tre cittadini nigeriani accusati di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione riporta nuovamente alla ribalta la pericolosità della criminalità nigeriana. Dalla droga allo sfruttamento della prostituzione, dalla tratta di esseri umani ai riti tribali fino ad arrivare alla estorsione: la mafia nigeriana allarga ogni giorno i suoi tentacoli sul malaffare radicandosi velocemente in tutta Italia. Fd'I ha più volte denunciato, anche nel silenzio generale, il pericolo di questa criminalità organizzata", prosegue la parlamentare, "presentando anche un emendamento bocciato dalla maggioranza grillo-leghista con il quale chiedevamo di sottoporre la mafia nigeriana alla competenza della commissione Antimafia. Nel ribadire che occorre dare agli inquirenti tutti gli strumenti utili per limitare la sua azione, rivolgiamo un plauso sincero agli uomini e alle donne delle Forze dell'ordine che ancora una volta hanno agito in modo encomiabile assicurando alla giustizia questi delinquenti", conclude Montaruli.(Com)