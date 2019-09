Libia: portavoce Lna al Mismari, "è finita l'era delle trattative"

- Il portavoce dell'Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar, Ahmed al Mismari, ha affermato che "è terminata l'era delle trattative. La guerra di Tripoli sorprenderà chi sostiene con soldi e logistica le forze del Governo di accordo nazionale". Parlando ad un'emittente televisiva emiratina durante la sua visita ad Abu Dhabi, al Mismari ha spiegato che le forze dell'Lna "hanno fatto scuola della battaglia di Bengasi e stanno applicando gli insegnamenti a Tripoli. Le forze del Gna ci hanno attaccato giovedì scorso (6 settembre) per cercare di spingerci fuori dalla città, ma abbiamo risposto all'attacco". Rispetto allo scenario internazionale, il portavoce delle forze di Haftar rileva come "il Regno Unito ha presentato diverse volte delle risoluzioni al Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla Libia, ma non ha mai preso posizione contro di noi e questo perché sa che le nostre forze combattono il terrorismo".(Lit)