Regione Lazio: Palozzi (Cambiamo), esco dal gruppo di Forza Italia, partito ormai morto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme al presidente Toti – continua Palozzi - ad esempio, abbiamo chiesto una chiara inversione di rotta, al fine di ridare linfa e slancio alla base, attraverso strumenti innovativi come le primarie, l’azzeramento delle cariche e il rinnovamento della classe dirigente. Richieste e istanze rimaste totalmente inevase. Per tutte queste ragioni, dunque, non intendo più far parte di un partito logorato, chiuso e lontano dai cittadini. C’è bisogno di una nuova spinta propulsiva e forte, per un cambiamento profondo del centrodestra: elementi fondamentali, che abbiamo riscontrato invece nel presidente Toti e in 'Cambiamo', che ho contribuito a far nascere e nel quale militerò con passione e dedizione: un percorso innovatore, liberale, inclusivo, giovane e che guarda solo al centrodestra, già sposato da tanti amministratori ed esponenti politici nel Lazio e in tutta Italia. A livello istituzionale - conclude Palozzi - continuerò la mia opposizione dura e senza sconti nei confronti del presidente Zingaretti e della sua fallimentare amministrazione regionale". (Rer)