Rai: Anzaldi (Pd), nomina Gentiloni apre tg e siti ma per Tg2 è quinto titolo

- "Tg2 unico telegiornale a non aprire con la nomina di Gentiloni a commissario Ue agli Affari economici: è la prima notizia per Tg1, Tg5, La7, per tutti i siti di informazione ma non per il tg di Sangiuliano, che lo colloca quinto titolo con servizio dopo 15 minuti nell'edizione delle 13". E' quanto scrive su Facebook il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi. "E' la prima volta che l'Italia ottiene questa nomina così delicata e importante, ma il Tg2 preferisce abolire il giornalismo - aggiunge -. Come fanno il Cda, il Cdr, l'Usigrai a continuare ad accettare in silenzio una situazione del genere, pagata dai soldi di tutti gli italiani?".(Rin)