Energia: Rosneft, contratti per acquisto petrolio da Venezuela precedenti a sanzioni Usa (3)

- Diversi esponenti del governo del presidente Nicolas Maduro, tra cui la vicepresidente Delcy Rodriguez, hanno denunciato le sanzioni come un tentativo di ostacolare con azioni di forza il processo negoziale in atto tra governo e opposizione venezuelana. Di fatto, dopo l'annuncio della misura, Maduro ha deciso di sospendere la partecipazione della sua delegazione al nuovo round del dialogo con l’opposizione, previsto a Barbados l’8 e il 9 agosto. “Il presidente Nicolas Maduro ha deciso di non inviare la (sua) delegazione in questa occasione, a causa della grave e brutale aggressione perpetrata da parte dell’amministrazione Trump contro il Venezuela, che include il blocco illegale delle nostre attività economiche, commerciali e finanziarie”, recita un comunicato del governo di Caracas. (segue) (Rum)