Germania-Ue: dagli industriali tedeschi apprezzamento per scelta nuovi commissari

- Rese note oggi dalla presidente designata della Commissione europea, Ursula von der Leyen, le nomine dei prossimi componenti dell'organo esecutivo dell'Ue sono state accolte con grande favore dalla Federazione delle industrie tedesche (Bdi). Elogiando in particolare la scelta personalità di “alto profilo e qualificate” per i portafogli economici, il direttore generale del Bdi, Joachim Lang, ha affermato che si tratta di “un segnale importante in tempi tempestosi dal punto di vista dell'economia”. Come si legge sul quotidiano tedesco “Handelsblatt”, il Bdi si aspetta che la prossima Commissione europea sviluppi “una strategia industriale ambiziosa capace di guardare in avanti”. La priorità è “il completamento del mercato interno, in particolare per i servizi, l'energia e il settore digitale”. Inoltre, il Bdi auspica “maggiori investimenti nelle tecnologia strategiche come l'intelligenza artificiale, i veicoli connessi o le biotecnologie, le infrastrutture digitali e le reti transeuropee di trasporto e di energia”. A comporre la squadra economica della prossima Commissione europea, von der Leyen ha nominato Paolo Gentiloni agli Affari economici, Valdis Dombrovskis vicepresidente esecutivo per l'Economia, Margrethe Vestager alla Concorrenza e al digitale, Johannes Hahn al Bilancio e amministrazione, Sylvie Goulard a Mercato interno, industria e difesa, Phil Hogan al Commercio e Nicolas Schmit al Lavoro. (Geb)