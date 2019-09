Lombardia: delegazione americana della NCSL incontra imprenditori a Como

- Il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi che questa mattina a Como, presso la sede della Camera di Commercio, ha introdotto e presieduto l’incontro con il Comitato esecutivo della NCSL, la Conferenza Nazionale degli Stati legislativi degli USA, guidato dal Presidente Robin Vos, ha dichiarato: “Sono convinto che i legislatori americani oggi abbiano potuto respirare i sentimenti tipici del popolo lombardo e comasco improntati alla concretezza, a una semplicità mai banale, alla voglia di lavorare e alla capacità di inventare ed essere creativi, nonché alla volontà di cercare e trovare sempre una soluzione ai problemi. Senza dimenticare la grande solidarietà e il valore dell’accoglienza che da sempre contraddistinguono la nostra gente. A Como oggi i vertici della NCSL hanno approfondito e verificato la possibilità di progettare e realizzare investimenti significativi e avuto l’opportunità di ammirare bellezze turistiche e paesaggistiche uniche. Per il territorio comasco, per le sue associazioni di categoria e i suoi imprenditori questa visita rappresenta sicuramente una occasione importante per costruire relazioni e rapporti in grado di generare ricadute positive per l’economia e il turismo locale. I principi della libertà e della democrazia accomunano i nostri popoli, consolidare le relazioni aiuta sicuramente a migliorare anche le opportunità reciproche di crescita e di sviluppo”. La delegazione della NCSL, composta da 83 legislatori in rappresentanza di tutti gli Stati degli USA, ha incontrato le istituzioni locali, le associazioni di categoria e gli imprenditori del territorio: dopo l’introduzione del Presidente Fermi, i lavori sono proseguiti con gli interventi del Presidente della Camera di Commercio lariana Marco Galimberti, del Sindaco di Como Mario Landriscina e dei Presidenti di CNA Como Armando Minatta e di Confindustria Como Aram Manoukian. La delegazione americana era stata accolta ieri a Palazzo Pirelli per un incontro istituzionale finalizzato ad approfondire l’analisi degli strumenti di valutazione delle politiche legislative, l’importanza della cooperazione transnazionale nel contrasto alla criminalità organizzata, lo scambio di esperienze e best practices per migliorare la qualità e l'impatto delle legislature statali e regionali e le iniziative per migliorare e promuovere l'innovazione politica e il funzionamento del sistema federale. Il Comitato Esecutivo della NCSL, istituita nel 1975, è composto da 63 membri eletti. (com)