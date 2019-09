Uruguay: governo annuncia pacchetto misure economiche, focus su industria, costruzioni ed export (2)

- In materia di esportazioni il governo estende per un altro anno la politica di "restituzione delle imposte per i settori con maggiori problemi di domanda esterna". Per quanto riguarda l'industria automobilistica vengono ridotte una serie di aliquote, così da ridurre il costo di importazione delle parti per l'assemblaggio. Sul fronte del settore della costruzione il governo ha esteso fino a febbraio del 2021 la possibilità di dedurre dalle tasse diverse voci di investimento. Diverse possibilità in questo senso vengono introdotte anche a favore delle imprese che assumono nuovi lavoratori. Viene introdotto inoltre un credito fiscale del 35 per cento sugli investimenti in ricerca e sviluppo (r+d) delle imprese e del 45 per cento sulla ricerca associata con le università e i centri tecnologici. Tra le misure figurano inoltre agevolazioni fiscali per la creazione di nuovi "parchi industriali". (segue) (Abu)