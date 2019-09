Uruguay: governo annuncia pacchetto misure economiche, focus su industria, costruzioni ed export (3)

La disoccupazione in Uruguay ha raggiunto a giugno il 9,8 per cento della popolazione secondo dati dell'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il dato rappresenta un aumento di un punto percentuale rispetto al mese precedente e di 1,9 punti percentuali rispetto allo stesso mese del 2018. La disoccupazione media nel primo semestre è stata invece di 8,85 punti percentuali, superiore di oltre mezzo punto al dato relativo al 2018, concluso con un indice dell'8,3 per cento. Quello di giugno rappresenta il peggior risultato mensile dal 2006 a questa parte e in termini nominali significa una perdita di 16 mila posti di lavoro su anno. Il ministro dell'Economia, Danilo Astori, ha riconosciuto che si tratta di "un dato preoccupante" Si tratta, ha dichiarato, "dell'altra faccia del calo degli investimenti".