Uruguay: governo annuncia pacchetto misure economiche, focus su industria, costruzioni ed export (4)

- Secondo l'ultimo rapporto della Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal), l'attività economica in Uruguay registrerà una crescita dello 0,3 per cento nel 2019. Il documento evidenzia una situazione di stallo dell'economia a ragione soprattutto del contagio proveniente dai principali soci commerciali, Argentina e Brasile. La Cepal sottolinea ad ogni modo che la proiezione è stata elaborata prima che venisse confermato l'investimento da tre miliardi di dollari da parte dell'azienda finlandese del settore della produzione di cellulosa Upm. Si prevede infatti che il progetto di Upm da solo avrà un impatto in termini di un aumento fino al 2 per cento del Pil e che sarà in grado di generare 4000 posti di lavoro nella fase di costruzione della fabbrica ed altrettanti una volta completata, senza contare il volume di indotto previsto. (Abu)