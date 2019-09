Mobilità: assessori Maran e Granelli, lavori in corso per nuova piazza a Nolo, pronta tra 10 giorni

- Sono in fase di conclusione i lavori tra Via Venini e Via Spoleto per la realizzazione di una nuova piazza nell’ambito del progetto comunale Piazze Aperte-Urbanistica tattica. “Lavori in corso - scrive su Facebook l’assessore all’Urbanistica, Pierfrancesco Maran - tra Via Venini e Via Spoleto che tra dieci giorni diventerà una nuova piazza (chissà forse bisognerà anche trovargli un nome). È - continua -una richiesta nata dai genitori della scuola che devono poter entrare ed uscire in uno spazio sicuro. L'intervento è stato studiato anche tenendo conto di diverse segnalazioni critiche giunte dal territorio e, essendo urbanistica tattica, ha il vantaggio che è facilmente modificabile anche in corso d'opera. Nei prossimi giorni arriveranno panchine, vasi e gli altri elementi di arredo urbano”. L’assessore della giunta Sala si è detto inoltre disponibile a incontrare i residente del quartiere contrari al progetto. “Sappiamo che è partita una raccolta di firme contro, incontreremo con Marco Granelli i proponenti di nuovo molto volentieri, come già fatto sapendo che, come in ogni progetto, non si possono accontentare tutti, ma tutti vanno ascoltati e i suggerimenti buoni ben integrati”. (segue) (Rem)