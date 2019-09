Mobilità: assessori Maran e Granelli, lavori in corso per nuova piazza a Nolo, pronta tra 10 giorni (2)

- Per l’assessore alla Mobilità Granelli, l'area sui è stata avviata la riqualificazione era “troppo grande per essere un semplice incrocio" mentre "si presta a diventare uno spazio pubblico dove famiglie e residenti del quartiere possono entrare in stretta relazione. Abbiamo recepito - spiega con un post sul proprio profilo Facebook - le riflessioni del progetto ‘Mobì - La mobilità dolce passa da qui’ del Bilancio Partecipativo 2017-2018, e creiamo una nuova piazza tattica nell’area di NoLo. Stiamo dipingendo l'asfalto, posiamo fioriere, rastrelliere, tavoli e panchine per la sosta. Riorganizziamo la viabilità che confluisce sulla nuova piazza per favorire la mobilità dolce e garantire la continuità ciclabile con la sperimentazione della Zona 30 ‘TrentaMi in Verde’ di via Rovereto e il Parco Trotter”. (Rem)