Cultura: IULM racconta l'Italia artistica e agricola a Mosart-Spilimbergo mosaic art Festival

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia raccontata attraverso i suoi artigiani e la sua filiera alimentare. Questo l'intento degli studenti dell'Università IULM di Milano. Come metterlo in pratica? Grazie a due progetti che esplorano l'Italia artistica e l'Italia agricola. Il primo riguarda la realizzazione del docufilm Tessere, girato nei mesi scorsi a Spilimbergo, in Friuli Venezia Giulia, città che ospita la famosa Scuola di Mosaicisti attiva dal 1922. Questa è la prima tappa di un lavoro che vuole andare a esplorare le maestrie dell'artigianato italiano, anche nei distretti della ceramica, della cartapesta, del legno, del vetro e così via. Il secondo, in progress, farà tappa di qui alla fine di novembre in sei città legate alle eccellenze della filiera agroalimentare. In occasione della presentazione all'Università IULM di Mosart-Spilimbergo mosaic art Festival 2019, che si terrà dal 27 al 29 settembre, sarà mostrato in anteprima il teaser di Tessere, nato da un'idea di Silvana Annicchiarico, per il primo anno curatrice del Festival. Dietro alla macchina da presa e al montaggio, gli studenti della IULM. La regia è di Giuseppe Carrieri, docente ed ex studente IULM, che ha già curato la direzione e la produzione artistica dei quattro docufilm Luce, andati in onda su SkyArte, e ha ideato Metamorfosi, docu-fiaba ispirata all'omonima opera di Ovidio e narrata in napoletano arcaico, con la voce dell'attore e regista Marco D'Amore. (segue) (Com)