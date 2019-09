Cultura: IULM racconta l'Italia artistica e agricola a Mosart-Spilimbergo mosaic art Festival (2)

- Il progetto della filiera agroalimentare, realizzato in collaborazione con un importante marchio della grande distribuzione, sta coinvolgendo gli studenti nel racconto per immagini delle realtà locali e delle reti produttive che le collegano a livello nazionale. Dai pomodori all'uva da tavola, dal grano duro all'arancia e non solo: un viaggio per conoscere il nostro Paese. "Anche questi progetti – ha dichiarato il Rettore della IULM, professor Gianni Canova – rientrano nella strategia di innovazione che IULM sta sperimentando a livello didattico, cercando di coniugare sempre di più un'attività concreta sul territorio a un'attività didattica in aula. L'obiettivo è quello di offrire ai nostri studenti l'opportunità di fare un viaggio in Italia che sia fuori e lontano dalle mete turistiche e dagli stereotipi e che li porti a scoprire i distretti artigianali e agroalimentari. Così potranno essere i grandi comunicatori e narratori di un Paese che ha solo voglia, bisogno e desiderio di essere scoperto e valorizzato sia culturalmente sia economicamente". (Com)