Governo: Forza Italia, sarà somma di due partiti sconfitti

- Il senatore di Forza Italia Raffaele Fantetti, nel corso della discussione nell'Aula di palazzo Madama sulla fiducia al Conte bis, ha affermato: il primo esecutivo Conte "è stato il governo più ostile per gli italiani all'estero. Ci auguriamo che il Conte bis difenda gli interessi delle sessantamila aziende italiane che promuovono il made in Italy all'estero e danno lavoro a migliaia di persone. Speriamo, inoltre, che il taglio dei parlamentari non riguardi gli eletti all'estero. Solo 4 senatori per sei milioni di persone, come previsto dal disegno di legge costituzionale, non rispetterebbero il principio della rappresentanza su cui si fonda la Costituzione repubblicana". Forza Italia, ha assicurato dal canto suo la senatrice Paola Binetti, "non farà un'opposizione ostruzionistica, ma dal presidente Conte vogliamo risposte chiare su un tema importante come l'eutanasia perché su questo argomento nel programma esposto c'è un buco nero. Tra poche settimane - ha aggiunto - si pronuncerà la Corte costituzionale, ma può questo governo eludere la richiesta arrivata da larghi settori del mondo cattolico per un'ulteriore riflessione? Può questo governo permettersi il lusso di essere ricordato per aver introdotto l'eutanasia?". Per Dario Damiani, "quello che nascerà sarà un governo pieno di contraddizioni che rappresenta la somma algebrica di due forze politiche che non hanno nulla in comune e sono usciti sconfitti dalle elezioni. La lezione che traiamo da questa crisi politica è la necessità di una riforma in senso presidenzialista".(Rin)