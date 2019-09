Speciale difesa: Francia, un rapporto per migliorare le condizioni dei militari

- Oggi in Francia l’Alto comitato di valutazione della condizione militare pubblica il suo rapporto annuale, questa volta dedicato ai rischi che corrono i soldati in servizio. Il documento, spiega il quotidiano francese “Le Figaro”, sarà accompagnato da 14 raccomandazioni indirizzate al governo per migliorare la situazione dei militari. Per i soldati la possibilità di perdere la vita è un fattore costante. Il rapporto chiede di abolire “l’attribuzione della medaglia nazionale di riconoscimento delle vittime del terrorismo a militari feriti nel compimento delle loro missioni”. Una richiesta presentata per evitare che i soldati vengano considerati come vittime. Tra le proposte c’è anche quella che prevede un miglioramento del reinserimento nella società di uomini e donne ferite durante un’operazione. (Res)